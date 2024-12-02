Жителям Подмосковья рассказали, какие продукты могут защитить от инсульта

Главный диетолог Министерства здравоохранения Московской области Инна Пичугина рассказала, какие продукты могут защитить от инсульта и других заболеваний сердечно-сосудистой системы.

По словам врача, при регулярном употреблении полезных продуктов понижается артериальное давление и уровень «плохого» холестерина в крови. В их числе — овощи и фрукты, которые необходимо съедать в количестве как минимум 400 граммов в день.

Следует употреблять полиненасыщенные жирные кислоты. Это, в первую очередь, Омега-3. Их много в жирных сортах морской рыбы, водорослях, семенах льна и чиа, грецких орехах.

Рекомендуется исключить из рациона трансизомеры жирных кислот — это твердые маргарины. Такие жиры содержатся в мучных и кондитерских изделиях промышленного производства. Их употребление вызывает риск развития атеросклероза, инсульта, инфаркта.

Особенно важно снизить потребление соли до максимум пяти граммов в день. Вместо поваренной соли лучше употреблять йодированную. Помимо этого, лучше отказаться от сладкого. Продукты с высоким содержанием сахара очень калорийны, и их употребление приводит к увеличению массы тела.

При приготовлении еды можно руководствоваться «принципом тарелки». На 30% она должна состоять из овощей, на 20% — из фруктов. Оставшиеся 50% тарелки — это белки и цельнозерновые продукты в равном объеме (по 25%). В каждый прием пищи рекомендуется включать около 250 миллилитров несладких напитков.