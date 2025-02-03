Жителям Подмосковья рассказали, какие штрафы могут грозить владельцам домашних животных

В Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Московской области напомнили жителям региона, какие штрафы могут грозить владельцам домашних животных.

Так, оштрафовать могут за выгул собаки без поводка и загрязнение общественных мест продуктами ее жизнедеятельности. В этих случаях размер штрафа составит от 1,5 до 3 тыс. руб.

Если в результате нарушения пострадают люди, другие животные или чужое имущество, владельца оштрафуют на сумму от 10 до 30 тыс. руб.

Кроме того, штраф в размере от 5 до 15 тыс. руб. грозит за жестокое обращение с животными.

Более подробная информация о возможных штрафах представлена здесь.