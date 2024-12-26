Жителям Подмосковья рассказали, какой бизнес можно законно вести в многоквартирном доме

Жильцы многоквартирных домов могут заниматься некоторыми видами предпринимательской деятельности в жилом помещении, если будут соблюдать правила пользования им, нормы пожарной безопасности, экологии и санитарии, а также не будут нарушать права соседей. Об этом сообщает Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.

Так, например, они могут проводить исследования в области науки, заниматься творческой, адвокатской и нотариальной практикой или репетиторством. Кроме того, в квартире можно открыть салон красоты, производить продукцию ручной работы и предоставлять кулинарные услуги. Однако чтобы открыть гостиничный бизнес в доме, необходимо перевести жилое помещение в нежилое.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что объем инвестиций в Подмосковье в этом году составил почти два триллиона рублей.