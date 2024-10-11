Жителям Подмосковья рассказали, когда лучше менять резину

В Министерстве транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области рассказали жителям, когда лучше менять резину на автомобилях на зимнюю.

Менять шины рекомендуется при среднесуточной температуре от пяти до семи градусов выше нуля. Обычно это конец октября. Заменить покрышки обязательно нужно до первого декабря.

Использовать можно как шипованные, так и нешипованные зимние шины с маркировкой «M+S», «M&S» или «M S».

Сейчас на дорогах следует быть особенно внимательными. Из-за перепадов температуры и осадков в утренние часы возможно образование гололедицы.