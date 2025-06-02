Жителям Подмосковья рассказали о фестивале «Мир без границ», который пройдет в Одинцово

В воскресенье, 8 июня, в Одинцово пройдет фестиваль «Мир без границ», учрежденный Ассоциацией родителей детей-инвалидов Подмосковья. Об этом сообщили в пресс-службе администрации.

В общей сложности в фестивале примут участие более 3 тыс. детей с ограниченными возможностями здоровья, а также родители и представители общественных организаций. Он пройдет при поддержке губернатора Московской области Андрея Воробьева, а также Уполномоченного при Президенте РФ по правам ребенка и Россотрудничества.

В 2025 году мероприятие посвящено 80-летию Победы единого советского народа над фашизмом, его девиз — «Они все вместе шли в одном строю». В рамках него организаторы подведут итоги международного конкурса, участники которого прислали более 1 тыс. творческих работ. Победители выступят на гала-концерте в Одинцовском спортивно-зрелищном комплексе. Среди лауреатов — дети с ОВЗ из разных регионов России, в том числе Донецка и Луганска, а также из зарубежных стран — Абхазии, Беларуси, Кыргызстана, Узбекистана, Казахстана.

Помимо этого, для участников организуют конкурсы и мастер-классы, которые помогут раскрыть художественные таланты детей с ОВЗ и не только. После фестиваля участники посетят Красную площадь, чтобы возложить цветы на могилу Неизвестного Солдата.

Ранее губернатор Андрей Воробьев подчеркнул важность культурных событий для жителей Подмосковья.

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