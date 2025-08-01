Жителям Подмосковья рассказали о ярмарках, которые пройдут в августе

В августе жителей и гостей Подмосковья ждет новый сезон ярмарок, для них организуют 221 мероприятие, где представят свежие овощи, фрукты, ягоды, мясную и молочную продукцию, хлебобулочные изделия и не только. Об этом сообщает Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

Так, например, в Шаховской проведут ярмарки, посвященные августовским праздникам – Медовому (с 15 по 17 августа), Яблочному (с 22 по 24 августа) и Ореховому Спасу (с 29 по 31 августа). Кроме того, в регионе проведут 16 «Школьных базаров». Один из них состоится в Волоколамске с 26 по 31 августа. Ознакомиться с полным графиком проведения ярмарок можно на сайте.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул важность культурных событий для жителей Подмосковья.

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