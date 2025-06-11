Жителям Подмосковья рассказали о лесопожарной обстановке

В среду, 11 июня, на большей части территории Подмосковья ожидается II класс пожарной опасности, в Егорьевском, Луховицком, Ногинском, Орехово-Зуевском и Шатурском лесничествах — III класс, в Клинском — IV класс. Об этом сообщает Комитет лесного хозяйства Московской области.

В четверг, 12 июня, в регионе спрогнозировали III класс пожарной опасности, в Бородинском, Виноградовском, Волоколамском, Ступинском и Талдомском лесничествах — II класс, в Клинском — IV класс. В пятницу, 13 мая, на большей части территории области ожидается III класс опасности.

Жителям и гостям региона напомнили, что сообщить о возгорании в лесу можно по номеру горячей линии лесной охраны 8-800-100-94-00 или по единому номеру «112».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что пожароопасный сезон в регионе открылся 20 марта.