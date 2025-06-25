Жителям Подмосковья рассказали о лесопожарной обстановке

В среду, 25 июня, на большей части территории Подмосковья ожидается II класс пожарной опасности, в Истринском лесничестве — I класс, в Егорьевском, Ногинском, Орехово-Зуевском, Ступинском и Шатурском районах — III класс. Об этом сообщает Комитет лесного хозяйства Московской области.

В четверг, 26 июня, в регионе спрогнозировали II класс пожарной опасности. При этом в Дмитровском, Егорьевском, Звенигородском, Истринском, Наро-Фоминском, Ногинском и Орехово-Зуевском лесничествах прогнозируется I класс, в Виноградовском, Ступинском и Шатурском — III класс. В пятницу, 27 июня, на большей части территории региона ожидается II класс опасности.

Напомним, что сообщить о возгорании в лесу можно по номеру горячей линии лесной охраны 8 (800) 100-94-00 или по единому номеру «112».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что пожароопасный сезон в регионе открылся 20 марта.