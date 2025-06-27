Жителям Подмосковья рассказали о лесопожарной обстановке

В пятницу, 27 июня на большей части территории Подмосковья ожидается II класс пожарной опасности, в Волоколамском, Истринском, Талдомском лесничествах, а также в лесничестве «Русский лес» — I класс. III класс установится в Виноградовском, Егорьевском, Клинском, Московском учебно-опытном, Ногинском, Орехово-Зуевском, Подольском и Шатурском. Об этом сообщает Комитет лесного хозяйства Московской области.

В субботу, 28 июня, в регионе спрогнозировали II класс пожарной опасности. Исключение составят Виноградовское, Егорьевское, Истринское, Клинское, Московское учебно-опытное, Ногинское, Орехово-Зуевское, Ступинское и Шатурское лесничества. Там ожидается III класс. В воскресенье, 29 июня, на большей части территории региона ожидается II класс.

Жителям и гостям региона напомнили, что сообщить о возгорании в лесу можно по единому номеру «112».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что пожароопасный сезон в регионе открылся 20 марта.