Жителям Подмосковья рассказали о лесопожарной обстановке

В среду, 2 июля, на всей территории Подмосковья ожидается I класс пожарной опасности. Об этом сообщает комитет лесного хозяйства Московской области.

В четверг, 3 июля, в регионе спрогнозировали II класс пожарной опасности. При этом в Дмитровском, Егорьевском, Луховицком, Орехово-Зуевском, Подольском, Сергиево-Посадском, Талдомском, Шатурском лесничествах, а также в лесничестве «Русский лес» — установится I класс. В пятницу, 4 июля, в регионе будет II класс опасности.

Жителям региона напомнили, что сообщить о возгорании в лесу можно по номеру горячей линии лесной охраны 8 (800) 100-94-00 или по единому номеру «112».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что пожароопасный сезон в регионе открылся 20 марта.