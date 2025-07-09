Жителям Подмосковья рассказали о лесопожарной обстановке

В среду, 9 июля, на большей части территории Подмосковья ожидается III класс пожарной опасности, в Бородинском, Волоколамском и Клинском лесничествах — I класс, в Истринском, Сергиево-Посадском и Талдомском — II класс. Об этом сообщает Комитет лесного хозяйства Московской области.

В четверг, 10 июля, на большей части территории региона ожидается III класс пожарной опасности. При этом в Бородинском, Волоколамском, Дмитровском, Истринском, Клинском, Московском учебно-опытном, Сергиево-Посадском и Талдомском лесничествах спрогнозировали II класс. В пятницу, 11 июля, на большей части территории региона ожидается III класс. Температура воздуха днем в этот период составит +30…+36°C, ночью — +20…+26°C. Синоптики спрогнозировали небольшую облачность, возможны кратковременные ливневые дожди с грозами.

Жителям напомнили, что при обнаружении возгорания в лесу важно сообщить о нем по номеру горячей линии лесной охраны 8 (800) 100-94-00 или по единому номеру «112».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что пожароопасный сезон в регионе открылся 20 марта.