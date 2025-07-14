Жителям Подмосковья рассказали о лесопожарной обстановке

В понедельник, 14 июля, на большей части территории Подмосковья ожидается II класс пожарной опасности, в Дмитровском, Звенигородском, Истринском, Клинском, Луховицком, Московском учебно-опытном, Сергиево-Посадском и Талдомском лесничествах — I класс, в Волоколамском, Виноградовском, Ногинском, а также в лесничестве «Русский лес» — III класс. Об этом сообщает Комитет лесного хозяйства Московской области.

В ближайшие два дня в регионе установится I класс пожарной опасности. При этом во вторник, 15 июля, II класс спрогнозировали в Шатурском лесничестве. Температура воздуха днем в этот период составит +23…+29°C, ночью — +17…+22°C. Синоптики обещают переменную облачность, возможны дожди.

Жителям региона напомнили, что сообщить о возгорании в лесу можно по номеру горячей линии лесной охраны 8 (800) 100-94-00 или по единому номеру «112».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что пожароопасный сезон в регионе открылся 20 марта.