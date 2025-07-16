Жителям Подмосковья рассказали о лесопожарной обстановке

В среду, 16 июля, на большей части территории Подмосковья ожидается I класс пожарной опасности, в Подольском, Сергиево-Посадском и Шатурском лесничествах — II класс, в лесничестве «Русский лес» — III класс. Об этом сообщает Комитет лесного хозяйства Московской области.

В четверг, 17 июля, в регионе также спрогнозировали I класс пожарной опасности. При этом в Дмитровском, Клинском, Сергиево-Посадском и Талдомском лесничествах установится II класс. В пятницу, 18 июля, на большей части территории области ожидается I класс. Температура воздуха днем в этот период составит +22…+27°C, ночью — +15…+17°C. Синоптики обещают переменную облачность, возможны дожди.

Напомним, что сообщить о возгорании в лесу можно по номеру горячей линии лесной охраны 8 (800)100-94-00 или по единому номеру «112».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что пожароопасный сезон в регионе открылся 20 марта.