Жителям Подмосковья рассказали о лесопожарной обстановке

В четверг, 7 августа, на большей части территории Подмосковья ожидается II класс пожарной опасности, в Бородинском, Волоколамском, Звенигородском, Истринском, Клинском, Наро-Фоминском, Подольском и Талдомском лесничествах — I класс. Об этом сообщает Комитет лесного хозяйства Московской области.

В пятницу, 8 августа, на всей территории региона спрогнозировали I класс пожарной опасности. В субботу, 9 августа, на большей части территории области ожидается II класс, в Дмитровском, Клинском, Сергиево-Посадском и Талдомском лесничествах — I класс. Температура воздуха днем в этот период составит +15–20°C, ночью — +11–15°C. Синоптики обещают переменную облачность, местами возможны кратковременные дожди.

