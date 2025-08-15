Жителям Подмосковья рассказали о лесопожарной обстановке

В пятницу, 15 августа, на большей части территории Подмосковья ожидается II класс пожарной опасности, в Волоколамском лесничестве — I класс. Об этом сообщает Комитет лесного хозяйства Московской области.

В предстоящие выходные, 16 и 17 августа в регионе установится II класс пожарной опасности. Температура воздуха днем в этот период составит +18–25°C, ночью — +9–15°C. Синоптики обещают переменную облачность, возможны дожди.

Жителям региона напомнили, что сообщить о возгорании в лесу можно по номеру горячей линии лесной охраны 8 (800) 100-94-00 или по единому номеру «112».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что цифровая трансформация — это очень важная и дающая колоссальный эффект работа.