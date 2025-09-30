Жителям Подмосковья рассказали о лесопожарной обстановке

Во вторник, 30 сентября, на большей части территории Подмосковья ожидается I класс пожарной опасности, в Наро-Фоминском лесничестве — II класс. Об этом сообщает Комитет лесного хозяйства Московской области.

В среду, 1 октября, II класс прогнозировали в Наро-Фоминском и Ступинском лесничествах, в четверг, 2 октября, — на большей части территории области. Температура воздуха днем в этот период составит +7…+10 градусов, ночью — -2…+4. Синоптики обещают переменную облачность с преобладанием ясной погоды, без дождей.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что цифровая трансформация — это очень важная и дающая колоссальный эффект работа.