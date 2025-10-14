Жителям Подмосковья рассказали о лесопожарной обстановке

Во вторник, 14 октября, на всей территории Подмосковья ожидается I класс пожарной опасности. Об этом сообщает Комитет лесного хозяйства Московской области.

В среду и четверг, 15 и 16 октября, прогноз сохранится. Температура воздуха днем в этот период составит +2…7°C, ночью — -1…+4°C. Синоптики обещают сплошную облачность с короткими прояснениями, затяжные дожди, возможно, со снегом.

Напомним, что сообщить о возгорании в лесу можно по номеру горячей линии лесной охраны 8 (800) 100-94-00 или по единому номеру «112».

