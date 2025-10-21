Жителям Подмосковья рассказали о лесопожарной обстановке
Фото: [Комитет лесного хозяйства МО]
Во вторник, 21 октября, на всей территории Подмосковья ожидается I класс пожарной опасности, аналогичный прогноз сохранится до четверга, 23 октября. Об этом сообщает Комитет лесного хозяйства Московской области.
Температура воздуха днем в этот период составит +4…+9 градусов, ночью – 0…+5. Синоптики обещают сплошную облачность почти без прояснений, кратковременные дожди.
Жителям региона напомнили, что сообщить о возгорании в лесу можно по номеру горячей линии лесной охраны 8 (800) 100-94-00 или по единому номеру «112».
