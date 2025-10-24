Жителям Подмосковья рассказали о лесопожарной обстановке

В пятницу, 24 октября, на всей территории Подмосковья ожидается I класс пожарной опасности, аналогичный прогноз сохранится и в предстоящие выходные, 25 и 26 октября. Об этом сообщает комитет лесного хозяйства Московской области.

Температура воздуха днем в эти дни составит +7–10 °C, ночью — +6–9 °C. Синоптики обещают сплошную облачность почти без просветов, возможны дожди.

Жителям региона напомнили, что сообщить о возгорании в лесу можно по номеру горячей линии лесной охраны 8 (800) 100-94-00 или по единому номеру 112.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что цифровая трансформация — это очень важная и дающая колоссальный эффект работа.