Жителям Подмосковья рассказали о лесопожарной обстановке

В четверг, 30 октября, на всей территории Подмосковья ожидается I класс пожарной опасности, аналогичный прогноз сохранится в пятницу и субботу, 31 октября и 1 ноября. Об этом сообщает Комитет лесного хозяйства Московской области.

Температура воздуха днем в этот период составит +2-7 градусов, ночью – +1-4. Синоптики обещают сплошную облачность с прояснениями, возможны дожди, местами сильные.

Жителям региона напомнили, что сообщить о возгорании в лесу можно по номеру горячей линии лесной охраны 8 (800) 100-94-00 или по единому номеру «112».

