Жителям Подмосковья рассказали о лесопожарной обстановке

Комлесхоз Подмосковья рассказал о лесопожарной обстановке
Фото: [Комитет лесного хозяйства МО]
В четверг, 13 ноября, на всей территории Подмосковья ожидается I класс пожарной опасности, аналогичный прогноз сохранится в пятницу и субботу, 14 и 15 ноября. Об этом сообщает комитет лесного хозяйства Московской области.
Температура воздуха днем в этот период составит +2-7 градусов, ночью — 0-+4. Синоптики обещают сплошную облачность с редкими прояснениями, дождь, переходящий в снег.
Жителям региона напомнили, что сообщить о возгорании в лесу можно по номеру горячей линии лесной охраны 8 (800) 100-94-00 или по единому номеру «112».
