Жителям Подмосковья рассказали о лесопожарной обстановке

Во вторник, 6 мая, на большей части территории Подмосковья ожидается I класс пожарной опасности, в Виноградовском, Луховицком, Наро-Фоминском, Ногинском, Орехово-Зуевском, Подольском, Ступинском, Шатурском лесничествах, а также в лесничестве «Русский лес» — II класс, в Егорьевском — III класс. Об этом сообщает комитет лесного хозяйства Московской области.

В среду, 7 мая, в регионе прогнозируется II класс опасности. При этом в Волоколамском, Московском учебно-опытном, Сергиево-Посадском и Талдомском лесничествах ожидается I класс пожарной опасности, в Виноградовском, Егорьевском, Луховицком, Ногинском, Орехово-Зуевском, Ступинском и Шатурском — III класс. В четверг, 8 мая, I класс будет в Талдомском лесничестве, II класс — в Бородинском, Волоколамском, Дмитровском, Звенигородском, Истринском, Клинском, Московском учебно-опытном, Наро-Фоминском, Сергиево-Посадском лесничествах, а также в лесничестве «Русский лес».

Жителям региона напомнили, что сообщить о возгорании в лесу можно по номеру горячей линии лесной охраны 8 (800) 100-94-00 или по единому номеру 112.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что пожароопасный сезон в регионе открылся 20 марта.