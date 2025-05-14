Жителям Подмосковья рассказали о лесопожарной обстановке

В среду, 14 мая, на большей части территории Подмосковья ожидается I класс пожарной опасности, в Подольском, Ступинском лесничествах, а также в лесничестве «Русский лес» — III класс. Об этом сообщает Комитет лесного хозяйства Московской области.

В четверг, 15 мая, в регионе прогнозируется II класс опасности, в Бородинском, Дмитровском, Клинском, Московском учебно-опытном, Сергиево-Посадском и Талдомском лесничествах — I класс, в Подольском, Ступинском, а также в лесничестве «Русский лес» — III класс. В пятницу, 16 мая, на большей части территории региона ожидается II класс пожарной опасности.

Напомним, что сообщить о возгорании в лесу можно по номеру горячей линии лесной охраны 8 (800) 100-94-00 или по единому номеру 112.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что пожароопасный сезон в регионе открылся 20 марта.