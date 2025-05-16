Жителям Подмосковья рассказали о лесопожарной обстановке

В пятницу, 16 мая, на большей части территории Подмосковья ожидается II класс пожарной опасности, в Наро-Фоминском, Подольском, Ступинском лесничествах, а также в лесничестве «Русский лес» — III класс. Об этом сообщает комитет лесного хозяйства Московской области.

В субботу, 17 мая, в регионе ожидается III класс пожарной опасности, в Волоколамском, Дмитровском, Клинском, Сергиево-Посадском и Талдомском лесничествах — II класс. В воскресенье, 18 мая, на всей территории региона прогнозируется III класс опасности.

Жителям региона напомнили, что сообщить о возгорании в лесу можно по номеру горячей линии лесной охраны 8 (800) 100-94-00 или по единому номеру 112.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что пожароопасный сезон в регионе открылся 20 марта.