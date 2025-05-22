Жителям Подмосковья рассказали о лесопожарной обстановке

В четверг, 22 мая, на большей части территории Подмосковья ожидается II класс пожарной опасности, в Наро-Фоминском и Подольском лесничествах — III класс. Об этом сообщает Комитет лесного хозяйства Московской области.

В пятницу, 23 мая, II класс ожидается в Волоколамском, Виноградовском, Шатурском лесничествах, а также в лесничестве «Русский лес», в остальных — III класс. В субботу, 24 мая, на большей части территории региона прогнозируется III класс опасности. Температура воздуха в ближайшие дни составит +21…+25 градусов, ночью — +11…+14 градусов. Синоптики обещают небольшую облачность, без осадков.

Напомним, что сообщить о возгорании в лесу можно по номеру горячей линии лесной охраны 8 (800) 100-94-00 или по единому номеру «112».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что пожароопасный сезон в регионе открылся 20 марта.