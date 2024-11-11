Жителям Подмосковья рассказали о лесопожарной обстановке в регионе

В первые три дня на этой неделе в лесах Подмосковья ожидается I класс пожарной опасности. Об этом сообщает Комитет лесного хозяйства Московской области.

По данным ведомства, температура воздуха днем в этот период составит 0…+2 градуса, ночью — -1…+1. Погода будет облачной без прояснений, возможны осадки в смешанной фазе.

Жителям и гостям региона напомнили, что при обнаружении возгорания нужно позвонить по номеру горячей линии лесной охраны 8 (800) 100-94-00 или по единому номеру «112».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что цифровизация сокращает время реагирования.