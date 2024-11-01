Жителям Подмосковья рассказали о лесопожарной обстановке в регионе в ближайшие дни

В ближайшие три дня на всей территории Подмосковья ожидается I класс пожарной опасности. Об этом сообщает Комитет лесного хозяйства Московской области.

В ведомстве уточнили, что температура воздуха днем в этот период будет составлять +1…+8 градусов, ночью -3…+2. Погода будет облачной с небольшими прояснениями, возможны осадки в смешанной фазе.

Жителям и гостям региона напомнили, что сообщить о возгорании в лесу можно по номеру горячей линии лесной охраны 8 (800) 100-94-00 или по единому номеру «112».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что цифровизация сокращает время реагирования.