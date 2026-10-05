Жителям Подмосковья рассказали о методах диагностики опухолей на ранних стадиях

Жителям Подмосковья в Министерстве здравоохранения Московской области рассказали о методах диагностики опухолей на ранних стадиях. На базе хирургического отделения №1 Пушкинской клинической больницы имени профессора Розанова проводят необходимые и максимально точные миниинвазивные диагностические манипуляции. Все происходит в стационаре №1 в Пушкино. Бесплатно, в рамках полиса ОМС. От обращения до получения результатов гистологического или цитологического исследования проходит 10 дней.

«CORE-биопсия (чрескожная биопсия, при которой получают фрагмент ткани в виде столбика) и ТИАБ (тонкоигольная аспирационная биопсия) молочной железы и печени проводится под контролем УЗИ, что позволяет точечно взять образцы тканей для дальнейшего исследования. Проводится как завершающий диагностический маневр, когда другие методы обследования пациента не дают полностью ясной картины. Пункции помогают дифференцировать доброкачественные и злокачественные новообразования, определить тип и степень злокачественности опухоли - все это кардинально влияет на дальнейшую тактику ведения пациента», — говорит заведующий хирургическим отделением №1 Артем Александрович Косов.

Полученный биопсийный материал, в свою очередь направляется на гистологическое или цитологическое исследование. Все манипуляции и исследования проводятся по направлению лечащего врача, в условиях дневного стационара - круглосуточное пребывание не требуется. Манипуляции выполняются под местной анестезией и, как признаются сами пациенты, практически безболезненно.