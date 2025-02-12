Жителям Подмосковья рассказали о мошеннических схемах в преддверии Дня всех влюбленных

Мошенники активизировались в преддверии Дня всех влюбленных и придумали новые схемы обмана граждан, в ходе одной из них они создают поддельные сайты доставки цветов и подарков, предлагают скидку на эксклюзивные букеты и просят 100% предоплату. Об этом сообщает Министерство государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

«Далее обещают прислать фото готового букета, но после оплаты злоумышленники прекращают общение и блокируют жертву, а человек теряет свои деньги. Другая уловка состоит в том, что человек получает письмо с выгодными скидками якобы от известного бренда. В нем содержится фишинговая ссылка, которая ведет на сайт интернет-магазина», — говорится в сообщении.

Чтобы оформить покупку, жертве нужно ввести личные данные, а также банковские реквизиты или SMS-код. Это дает аферистам доступ к персональным данным человека. Еще одна схема обмана — анонимная отправка цветов и подарков. В ходе нее мошенники звонят под видом менеджера компании доставки и просят назвать SMS-код для подтверждения получения заказа. Так они могут получить доступ к онлайн-банку или личному кабинету на «Госуслугах».

Жителей региона призвали не верить в подобные уловки и совершать покупки только на проверенных сайтах. Узнать подробнее о цифровой безопасности можно в разделе «Доступно о телефонных мошенниках».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что цифровая трансформация — это очень важная и дающая колоссальный эффект работа.