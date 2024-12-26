Жителям Подмосковья рассказали о плюсах и минусах живых и искусственных елей

Искусственные и живые новогодние ели имеют свои плюсы и минусы. Об этом рассказали в Министерстве по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.

Так, живое дерево является более экологичным, потому что при утилизации оно наносит меньше вреда экологии. При этом искусственное — может содержать опасные вещества и выделять токсичные газы при горении. Однако настоящая ель более подвержена воспламенению.

С точки зрения экономичности выигрывает искусственное дерево, потому что его можно использовать в течение нескольких лет. Напомним, что после праздников в регионе пройдет акция «Сдай на переработку и елки, и иголки», пункты приема елей отмечены на интерактивной карте.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в Подмосковье продолжат уделять внимание благоустройству парков и лесопарков.