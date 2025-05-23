Жителям Подмосковья рассказали о пожарной опасности в лесах

В пятницу, 23 мая, на большей части территории Подмосковья ожидается III класс пожарной опасности, в Шатурском лесничестве — II класс, в Наро-Фоминском — IV класс. Об этом сообщает Комитет лесного хозяйства Московской области.

В субботу, 24 мая, IV класс прогнозируется в Наро-Фоминском, Подольском лесничествах, а также в лесничестве «Русский лес». В воскресенье, 25 мая, на большей части территории региона ожидается III класс опасности. В ближайшие дни температура воздуха составит +23…+24 градуса, ночью — +14…+15. Синоптики обещают небольшую облачность, возможны мозаичные грозовые ливни.

Напомним, что сообщить о возгорании в лесу можно по номеру горячей линии лесной охраны 8 (800) 100-94-00 или по единому номеру «112».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что пожароопасный сезон в регионе открылся 20 марта.