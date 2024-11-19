Жителям Подмосковья рассказали о профилактике герпеса у детей

Гигиена и хороший иммунитет важны для профилактики герпетических инфекций у детей и подростков. Об этом в Международную неделю герпеса рассказала главный педиатр Подмосковья, директор НИКИ детства, д. м. н. Нисо Одинаева, передает Министерство здравоохранения Московской области.

Она отметила, что герпес остается в организме на всю жизнь и может периодически обостряться на фоне переохлаждения, ОРВИ и падения иммунитета. Заболевание может провоцировать высыпания на слизистой рта, губах, деснах, повышение температуры тела и слабость.

«Лекарства, которое могло бы полностью избавить организм от герпеса, пока нет. Но есть препараты, которые могут помочь уменьшить симптомы и снизить частоту рецидивов. При появлении симптомов герпеса важно обратиться к врачу для получения квалифицированной помощи», — добавила врач-инфекционист НИКИ детства Ольга Кандоба.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что многопрофильную поликлинику возведут в Ногинске в следующем году.