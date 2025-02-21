Жителям Подмосковья рассказали о программе ремонта дорог на 2025 год
Минтранс Подмосковья: более 1 тыс. км дорог отремонтируют в 2025 году
Фото: [Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры МО]
В 2025 году в Подмосковье отремонтируют около 1,5 тыс. км региональных и муниципальных дорог, около 840 км из них — в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни». Об этом сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
«Отмечу, что программа ремонта традиционно формировалась в течение года по итогам обследования дорожной сети с учетом разрушения покрытия, интенсивности движения и заторов в часы пик, также учитывались обращения жителей региона», — рассказал заместитель председателя правительства Московской области Алексей Гержик.
По его словам, особое внимание уделят дорогам, которые ведут к образовательным, медицинским, спортивным учреждениям и другим социально значимым объектам. К ремонту приступят весной, когда наступят благоприятные погодные условия. Наибольший объем работ проведут в Коломне, Дмитровском, Раменском, Орехово-Зуевском, Сергиево-Посадском, Истре, Клину и Можайском. Ознакомиться с программой ремонта можно на сайте.
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