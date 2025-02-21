Жителям Подмосковья рассказали о программе ремонта дорог на 2025 год

В 2025 году в Подмосковье отремонтируют около 1,5 тыс. км региональных и муниципальных дорог, около 840 км из них — в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни». Об этом сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.