Жителям Подмосковья рассказали о работе арт-лаборатории в ЖК «Пригород Лесное»

В соседском центре ЖК «Пригород Лесное» Ленинского округа работает арт-лаборатория, где проводятся мастер-классы для всех возрастов. Об этом сообщает Министерство жилищной политики Московской области.

В феврале состоятся уроки по изготовлению подставок, аромо-саше, гипсовых фигурок и мыла. Помимо этого, запланировано открытие гитарного клуба и психологических тренингов. Все занятия проводятся бесплатно для жителей жилого комплекса.

В ведомстве напомнили, что ЖК «Пригород Лесное» возводит группа «Самолет», в состав проекта войдут 17 детских садов, девять школ, две поликлиники, больница, культурно-досуговый центр, ТРЦ и другие объекты.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул важность культурных событий для жителей Подмосковья.