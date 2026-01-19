Жителям Подмосковья рассказали о самых крупных мошенничествах в регионе за 2025 год

В Главном управлении региональной безопасности Московской области рассказали о самых крупных мошенничествах, выявленных в регионе в 2025 году.

Первое место занимает случай в Одинцово, где предпринимательница продала имущество и отдала мошенникам более 153,7 млн рублей. Мошенники звонили женщине с разных номеров на протяжении пяти месяцев. В результате пострадавшая обналичила все средства, взяла кредит, продала акции, квартиру, автомобиль, купила криптовалюту и отдала все аферистам.

На втором месте случай мошенничества в Дмитрове. Там абитуриентка МГУ им. М. В. Ломоносова отдала злоумышленникам 40 млн рублей. Аферисты выдали себя за сотрудников Росфинмониторинга и убедили девушку в том, что деньги ее родителей в опасности.

Замыкает тройку инцидент в Реутове, где пожилой мужчина потерял 33 млн рублей. Аферисты так же выдавали себя за представителей госструктур и правоохранителей.

На четвертом месте случай в Красногорске. Там безработная женщина за месяц отдала злоумышленникам 25 млн рублей. На пятом — инцидент в Серпухове, где молодой человек передал якобы сотруднику военкомата 24,9 млн рублей.

Ранее в подмосковной прокуратуре сообщили, что в Лыткарино вынесли приговор по делу о мошенничестве на 3,5 млн рублей.