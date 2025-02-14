Жителям Подмосковья рассказали о самых романтических маршрутах Мострансавто

Одним из самых романтических мест, до которого можно добраться на автобусах АО «Мострансавто», является французский замок La Ferme de Rêve в Коломне. Об этом сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

На его территории есть ферма, сафари-парк, мини-зоопарк и не только, добраться до места можно на автобусном маршруте № 55 «Озеры — Мощаницы» от автостанции «Озеры» до остановки «Доношово». Кроме того, по маршруту № 1012к «Балашиха (мкр. Дзержинского) — Москва (м. Новокосино)» от станции метро «Новокосино» (остановка «ул. 7-я Линия») можно добраться до Мистического Замка в Балашихе.

До музея-заповедника «Архангельское» в Красногорске следуют маршруты № 520 «Красногорск (ст. МЦД Павшино) — д. Бузланово» и № 540 «Бузланово — Москва (м. Тушинская)» (остановка «Архангельское»). Ознакомиться с остальными романтическими маршрутами можно здесь.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что развязку на пересечении Володарского и Каширского шоссе запустят в начале 2025 года.