Жителям Подмосковья рассказали о сроках подачи заявлений на зачисление в первый класс

Жители Подмосковья смогут записать детей в первый класс по месту регистрации с 23 марта, подача заявлений откроется с 12:00 на региональном портале госуслуг и продлится до 30 июня, сообщает Министерство образования Московской области. Услуга будет доступна и для льготных категорий и ребят с правом преимущественного приема.

В 2206 году для родителей запустят новую функцию — заполнение черновика заявления, которая станет доступна с 9:00 17 марта. Для этого нужно нажать кнопку «Заполнить черновик». Это позволит заполнить все необходимые данные и перепроверить их, сохраненное заявление будет хранится в разделе «Черновики» в личном кабинете.

Вторая волна записи в первый класс в школу не по месту регистрации начнется с 6 июля.

