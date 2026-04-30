Жителям Подмосковья рассказали о туристических маршрутах по местам воинской славы

В Министерстве культуры и туризма Московской области сообщили, что в 2025 году был реализован специальный проект, приуроченный к 80-летию Победы. Это однодневные туристические маршруты в 43 регионах РФ, в рамках которых в сотрудничестве с «Движением первых» и органами исполнительной власти субъектов участники отправились в города-герои, города трудовой доблести и города воинской славы.

В 2026 году проекты туристических маршрутов, посвященных Великой Победе, разработаны еще в 46 субъектах РФ и охватывают всю страну.

В Подмосковье маршрут пролегает по Красногорску. В его рамках участникам предлагает возложить цветы у Вечного огня на Аллее Славы и посетить филиал Музея Победы. После этого участники отправятся в Снегири, где посетят Ленино-Снегиревский военно-исторический музей.