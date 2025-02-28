Жителям Подмосковья рассказали о влиянии вейпов на иммунитет
Врач Холдин: курение вейпов снизит иммунитет
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Курение вейпов может негативно повлиять на иммунитет, потому что они воздействуют на клетки крови — лейкоциты. Об этом рассказал главный внештатный психиатр-нарколог Министерства здравоохранения Московской области Виталий Холдин.
«Именно они борются с воспалением, которое вызывает инфекция. В результате, растет риск развития инфекционных осложнений, обструктивной болезни легких, эмфиземы и рака», — сказал Холдин.
По его словам, курение также повышает риск заражения респираторными заболеваниями. Врач добавил, что негативно на иммунитет влияет и алкоголь, из-за которого развивается дефицит витаминов.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о развитии здравоохранения в Подмосковье.