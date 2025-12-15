Жителям Подмосковья рассказали о возможности прикрепления к аптеке для получения льготных лекарств

В Министерстве здравоохранения Московской области сообщили жителям о возможности прикрепления к аптеке сети «Мособлмедсервис» для получения льготных лекарств.

Такая возможность доступна в регионе с декабря. Услуга позволяет персонализировать доставку медикаментов и сделать получение препаратов удобнее.

Изначально пациенты автоматически прикреплены к аптекам, в которых чаще всего получали лекарства в уходящем году. В случае необходимости пункты прикрепления можно изменить. Сделать это можно на приеме у своего лечащего врача.

