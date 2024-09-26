Жителям Подмосковья рассказали о возможностях приложения «Добродел»

Жители Подмосковья могут воспользоваться электронными услугами, записаться к врачу или в МФЦ, а также проверить очередь в детский сад и получить другие услуги с помощью приложения «Добродел». Об этом сообщает Министерство государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

Помимо этого, пользователи могут принять участие в опросах и посмотреть ход строительства различных объектов в разделе «Решаем проблемы вместе», а также оплатить квартплату, электричество, водоснабжение, газ, отопление, штрафы в разделе «Платежи». В приложении также доступны разделы «Медкарта», «Спорт», где собраны более двух тысяч секций для всех возрастов, «Дома культуры» и не только. Скачать его можно по ссылке.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что цифровизация сокращает время реагирования.