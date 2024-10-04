Жителям Подмосковья рассказали об обязательных прививках для кошек
Фото: [Министерство сельского хозяйства и продовольствия МО]
В Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Московской области рассказали подмосковным владельцам кошек, какие прививки обязательно нужно поставить своим питомцам.
Кошек обязательно нужно вакцинировать от бешенства, панлейкопении, калицивироза и ринотрахеита. При этом ежегодно требуется ревакцинация от этих заболеваний.
Ставить прививки кошкам разрешено с двух с половиной или трех месяцев. Перед вакцинацией животное обязательно должно быть здорово.