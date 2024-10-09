Жителям Подмосковья рассказали об опасности коклюша для ребенка

Врач отметила, что на начальной стадии коклюш легко спутать с простудой: у ребенка возникает кашель, но температура поднимается незначительно, и в целом самочувствие у ребенка нормальное. Однако через 5-7 дней кашель усиливается и становится приступообразным.

«Иногда кашель сопровождает дыхательный спазм, заканчивающийся рвотой. Это самые характерные симптомы коклюша», — рассказала медик.

Опасность коклюша в том, что при спазмах у ребенка возникают задержки дыхания. Они могут длиться до нескольких секунд, что опасно для головного мозга, в особенности для маленьких детей. У младенцев гипоксия может спровоцировать нарушение сознания вплоть до комы.

Также у ребенка может развиться «коклюшная пневмония». При тяжелом течении болезни пациенту грозит летальный исход.

Выявить коклюш можно с помощью посева из зева и анализа крови. Врачи рекомендуют поставить ребенку прививку от этого заболевания. Профилактический курс вакцинации состоит из трех прививок с интервалом в полтора месяца.