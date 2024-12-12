Жителям Подмосковья рассказали, почему важно всегда иметь под рукой тонометр

Терапевт Орехово-Зуевской больницы Любовь Демкина рассказала, почему важно всегда иметь под рукой тонометр. Доводы специалиста приводит Министерство здравоохранения Московской области.

Как напомнила врач, у большинства здоровых людей давление находится в диапазоне от 120/70 до 140/90 мм рт. ст. Оно может кратковременно повышаться на 10-20 мм рт. ст. при стрессе, физической нагрузке и употреблении большого количества жидкости.

Если давление на протяжении долгого времени превышает 140/90 мм рт. ст. и сопровождается головной болью, снижением работоспособности, общей утомляемостью, это может говорить о начале гипертонии. Стойкое повышение давления до 160/110 мм рт. ст. и выше сигнализирует уже об опасной форме гипертонии, что грозит нарушением работы внутренних органов.

Если человек страдает сердечно-сосудистыми заболеваниями, гипертонией или гипотонией, заболеваниями почек, сахарным диабетом, а также если у него имеется лишний вес или он ведет малоподвижный образ жизни, то измерять давление рекомендуется каждый день.

«Даже при ОРВИ может быть необходим контроль артериального давления, особенно если пациент испытывает слабость. Снижение давления может сигнализировать о начавшемся обострении», - отметила терапевт.

Контроль артериального давления может спасти жизнь человеку, так как позволяет вовремя заметить изменения в состоянии здоровья. Помимо этого, знание своего артериального давления способствует улучшению качества жизни: люди, которые следят за этими показателями, более активны.