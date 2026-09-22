Жителям Подмосковья рассказали об обновленных функциях в приложении «Госуслуги Дом»

В Министерстве по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области рассказали жителям региона об обновленных функциях в приложении «Госуслуги Дом».

Так, теперь в приложении видно, сколько дней осталось до окончания периода передачи показаний счетчиков, а также за какой месяц в частности передаются показания.

Кроме того, приложение напомнит, что у счетчика истек срок поверки, и поможет заказать поверку. Кнопка заказа теперь находится на карточках холодной и горячей воды.

Помимо этого, номер аварийной службы управляющей организации теперь доступен даже в ограниченном режиме в случае проведения технических работ.

Работа по внедрению новых цифровых сервисов соответствует задачам нацпроекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о важности цифровых технологий в работе МФЦ Подмосковья.