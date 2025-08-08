Жителям Подмосковья рассказали, сколько арбуза можно есть без вреда для здоровья

Главный внештатный диетолог Министерства здравоохранения Московской области Инна Пичугина рассказала, к чему может привести переедание арбуза.

По словам специалиста, если переесть арбуза, можно столкнуться со вздутием, повышенным газообразованием и расстройством пищеварения в целом.

Для взрослого здорового человека порция арбуза может составлять 300-400 г между основными приемами пищи. Для детей в возрасте 4-6 лет — до 150 г. Однако перед тем, как начать давать арбуз ребенку, лучше посоветоваться с лечащим врачом.

От арбуза лучше отказаться, если обострилось заболевание ЖКТ, а также если стоит диагноз мочекаменная болезнь, сахарный диабет или гестоз.

