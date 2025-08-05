Жителям Подмосковья рассказали, сколько дыни можно есть взрослым и детям без вреда для здоровья

Главный внештатный диетолог Министерства здравоохранения Московской области Инна Пичугина рассказала, сколько дыни можно есть взрослым и детям без вреда для здоровья.

По словам врача, взрослому человеку можно есть 300–500 г дыни в день, разделив это количество на 2–3 порции в промежутках между основными приемами пищи.

Дети могут есть дыню с двухлетнего возраста. Сначала следует давать небольшое количество — около 20 г. В целом можно давать до 100 г этого продукта в день.

Дыню не следует сочетать с молочными и кисломолочными продуктами, газированными напитками и спиртным, так как это вызовет брожение и расстройство пищеварения. Также лучше не есть дыню перед сном: она обладает мочегонными свойствами.

Лучше отказаться от употребления дыни людям с заболеваниями ЖКТ в стадии обострения, а также с аллергией и индивидуальной непереносимостью продукта. При сахарном диабете, во время беременности и грудного вскармливания дыню можно употреблять только после консультации с врачом.

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