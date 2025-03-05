Жителям Подмосковья рассказали, стоит ли начинать менять зимнюю резину на летнюю

Водителям пока не стоит спешить менять зимнюю резину на летнюю, потому что это может быть небезопасно. Об этом сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

В ведомстве призвали отложить смену резины до момента, когда среднесуточная температура воздуха будет находиться на отметке выше +7 градусов в течение недели. Согласно прогнозам, такие условия наступят в конце марта.

Водителей также призвали соблюдать осторожность на дорогах, держать дистанцию, соблюдать скоростной режим и заблаговременно снижать скорость в зонах пешеходных переходов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил о запуске первого участка ЮЛА в Ленинском округе Подмосковья.