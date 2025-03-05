Жителям Подмосковья рассказали, стоит ли начинать менять зимнюю резину на летнюю
В Минтрансе Подмосковья призвали не спешить менять зимнюю резину на летнюю
Фото: [Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры МО]
Водителям пока не стоит спешить менять зимнюю резину на летнюю, потому что это может быть небезопасно. Об этом сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
В ведомстве призвали отложить смену резины до момента, когда среднесуточная температура воздуха будет находиться на отметке выше +7 градусов в течение недели. Согласно прогнозам, такие условия наступят в конце марта.
Водителей также призвали соблюдать осторожность на дорогах, держать дистанцию, соблюдать скоростной режим и заблаговременно снижать скорость в зонах пешеходных переходов.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил о запуске первого участка ЮЛА в Ленинском округе Подмосковья.