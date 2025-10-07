Жителям Подмосковья с начала года оказали свыше 240 тыс. земельных услуг

С начала 2025 года жителям Подмосковья было оказано свыше 240 тыс. земельных услуг. Об этом рассказали в Министерстве имущественных отношений Московской области.

«По сравнению с показателем прошлого года количество оказанных услуг выросло более чем на 33 тыс.», — отметил руководитель министерства Тихон Фирсов.

В число самых востребованных услуг вошла услуга по перераспределению земель. На ее получение с января поступило свыше 55,5 тыс. заявлений. На втором месте — услуга по предварительному согласованию предоставления земельных участков. Ее получили почти 49 тыс. жителей.

До этого губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, как нейросети используются при оказании госуслуг жителям.