Жителям Подмосковья с начала года оказали свыше 240 тыс. земельных услуг

В Подмосковье с января оказали более 240 тыс. земельных услуг

Официально

Фото: [Медиасток.рф]

С начала 2025 года жителям Подмосковья было оказано свыше 240 тыс. земельных услуг. Об этом рассказали в Министерстве имущественных отношений Московской области.

«По сравнению с показателем прошлого года количество оказанных услуг выросло более чем на 33 тыс.», — отметил руководитель министерства Тихон Фирсов.

В число самых востребованных услуг вошла услуга по перераспределению земель. На ее получение с января поступило свыше 55,5 тыс. заявлений. На втором месте — услуга по предварительному согласованию предоставления земельных участков. Ее получили почти 49 тыс. жителей.

До этого губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, как нейросети используются при оказании госуслуг жителям.

Актуально
Подмосковье
Министерство имущественных отношений Московской области