Жителям Подмосковья сделали прогноз о пожарной опасности в лесах на ближайшие дни

В ближайшие три дня на всей территории Подмосковья ожидается I класс пожарной опасности. Об этом сообщает Комитет лесного хозяйства Московской области.

По его данным, температура воздуха днем в этот период составит -1…+6 градусов, ночью — -3…+3. Погода будет облачной с редкими прояснениями, возможен дождь. Жителям и гостям региона напомнили, что сообщить о возгорании, которое произошло в лесу, можно по номеру горячей линии лесной охраны 8 (800) 100-94-00. Сделать это также можно по единому номеру «112».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что цифровизация сокращает время реагирования.